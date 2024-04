CELANO. ANZIANA INVESTITA DA UN AUTO IN VIA FONTEGRANDE

Un’anziana è stata investita da un’auto ieri a Celano. L’incidente è avvenuto in via Fontegrande, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione cittadina ed il 118. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale dell’Aquila, la prognosi è riservata.