CELANO. APRE IL 21 MAGGIO IL PRIMO SUSHI BAR

A Celano apre il “Vanilla Sushi Bar” , il primo sushi bar della città marsicana

Il “Vanilla Sushi Bar” bar nasce dall’estro del Pastry Chef Gaetano Russo, titolare della pasticceria “Vanilla” in sinergia con l’Associazione Dolci Eccellenze Italiane.

Lo chef Russo è infatti componente del Team Dolci Eccellenze, dove svolge il ruolo di consulente e docente per corsi di formazione.

Come sottolineato dal responsabile dell’Associazione per il centro Italia Alessandro Iacoboni, “questa iniziativa, oltre ad arricchire la nostra amata città di nuove attività, è tesa alla valorizzazione delle nostre eccellenze. La vera sfida infatti, è quella di rivisitare e valorizzare con la maestria e

l’eccellenza italiana, prodotti di tendenza tipici di altre tradizioni culinarie, quali appunto il sushi”.

Ma non è tutto. La collaborazione tra il Pastry Chef Gaetano Russo, l’Executive Chef ravennate Nuccio Brancato e L’Associazione Dolci Eccellenze Italiane, è già sfociata in una serie di corsi ed iniziative formative, che vedranno Celano al centro di una serie di eventi ed incontri, mirati alla formazione e specializzazione di aspiranti chef e pasticceri.

Non ci resta che lasciarci stupire dal gusto, dalla qualità e dall’offerta sushi del nuovo Vanilla Sushi Bar.