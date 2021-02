CELANO. ARRIVA IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

E’ previsto per la tarda mattinata l’arrivo del Commissario Prefettizio che guiderà il Comune di Celano. La nomina è stata fatta dal prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, a seguito dell’inchiesta che ha portato all’applicazione delle misure cautelari del Sindaco Santilli (domiciliari) e vicesindaco Piccone.

Il dottor Giuseppe Canale, dovrebbe essere il Commissario incaricato per amministrare il Comune svolgere le funzioni nel periodo di sospensione degli amministratori.

In queste ore sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi per capire come si evolveranno gli eventi che riguardano la vita amministrativa della Città.