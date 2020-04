CELANO. BARUFFA SEGRETARIO (RC): PRECISAZIONI IN MERITO A DICHIARAZIONI SU ASSESSORE LIRIS

“Una settimana fa”, spiega Vittorianno Baruffa, segretario cittadino di Rifondazione Comunista, “scrissi un post riguardante il ritardo dei pagamenti delle casse integrazioni nella nostra regione l’Abruzzo per l’appunto in questo post oltre a sollevare il problema avevo erroneamente scritto delle cose inesatte sul lavoro dell’ Assessore Regionale Liris, sul suo reintegro in corsia e via dicendo.

Premesso che tante cose del governo Regionale non mi vanno a genio anche perché stanno sbagliando in maniera clamorosa su come stanno procedendo su tale problematica, mi prendo la briga di scusarmi pubblicamente con l’assessore Liris per le affermazioni negative nei suoi confronti anche perché i fatti da me riportati non sussistono e non sono certo io a dover emettere sentenza in una situazione di stallo. sbagliare è umano, perseverare è diabolico”.