CELANO: “BASTA VIOLENZE SULLE DONNE. LA VIOLENZA È L’ULTIMO RIFUGIO DEI VIGLIACCHI”. IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SILVIA MORELLI

Nell’anno della pandemia globale, in cui tutti gli eventi stanno subendo un fermo, per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Celano, non potendo organizzare alcun tipo di manifestazione, lancia lo slogan “Basta violenza sulle donne. La violenza è l’ultimo rifugio dei vigliacchi” per promuovere la tutela dei diritti delle donne che subiscono soprusi.

Nella Città di Celano è presente lo sportello contro la violenza di genere, fortemente voluto dall’avvocato e Presidente del Consiglio Comunale, Silvia Morelli e da tutta l’amministrazione.

Il servizio, attivo nella sede di Via Stazione, è rivolto a tutte le donne che subiscono violenze fisiche, psicologiche e verbali, garantisce il totale anonimato ed è supportato dalla Croce Rossa Italiana, nella persona della professoressa Maria Teresa Letta.

“Il tema della violenza è purtroppo sempre più parte integrante della nostra cronaca quotidiana: violenza sui bambini, sulle donne, sui disabili, sugli anziani, su tutte quelle categorie che, nell’immaginario collettivo, vengono considerate fragili e manipolabili. E, come sempre nella routine quotidiana, a questa violenza stiamo facendo l’abitudine” – è questo il messaggio che il Presidente del Consiglio Comunale di Celano, di concerto con tutta l’Amministrazione, lancia a favore della sensibilizzazione della grave problematica che affligge migliaia di donne ogni giorno.

“In particolare oggi si celebra la giornata nazionale contro la violenza sulle donne.

Il mio pensiero va a tutte le donne maltrattate fisicamente e psicologicamente che non hanno la forza di reagire per i più disparati motivi ma questo non significa essere fragili ma semplicemente non avere fiducia in se stesse, non credere abbastanza nelle proprie capacità, sono donne che pensano di non farcela a ribellarsi ad un uomo violento o semplicemente maschilista.

Bene il mio messaggio per loro oggi è questo: donne siete il motore del mondo, insieme possiamo farcela, non mollate. Io ci sono. Noi ci siamo. Con voi e per voi sempre.

Il Presidente del Consiglio Silvia Morelli e tutta l’amministrazione comunale di Celano”.