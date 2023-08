CELANO. BOOM DI PRESENZE IN CITTÀ, SODDISFATTO IL SINDACO SANTILLI: CELANO STA GARANTENDO CON MANIFESTAZIONI DI QUALITÀ UN’ OTTIMA OFFERTA TURISTICA

1400 visitatori al castello Piccolomini solo nel ponte di ferragosto, migliaia di persone sono stati in città in occasione degli eventi dell’anno Federiciano, per il Festival AdArte, le Gole di Aielli Celano prese d’assalto dai turisti. Numeri importanti quelli che stanno caratterizzando l’estate celanese, che ha fatto rilevare sul Sito ufficiale di Tripadvisor, un aumento del traffico di ricerca del + 54%, dati che dimostrano come l’offerta turistica cittadina e i suoi luoghi siano apprezzati dalle tantissime persone arrivate e che stanno arrivando a Celano.

Riscuote sempre molto successo il Castello Piccolomini, che ricordiamo essere il monumento più visitato della Regione, con circa 1400 turisti solo nel ponte di Ferragosto.

In migliaia gli appassionati della natura che hanno attraversato il Canyon dell’appennino Centrale, le gole di Aielli Celano, uno dei luoghi più suggestivi dell’intera Regione.

Molto apprezzati gli eventi che ha organizzato il Comune, tra questi il festival AdArte, che ha visto in città esibirsi artisti di fama nazionale ed internazionale e i 4 giorni dedicati all’anno Federiciano, dove la storia, la cultura, l’arte e l’intrattenimento hanno fatto incetta di apprezzamento e critiche positive da parte di quanti, in tantissimi, hanno affollato il centro cittadino per riscoprire, attraverso spettacoli e rivisitazione storica, le origini di Celano.

“L’offerta turistica che la nostra città sta garantendo con manifestazioni di qualità, dal festival AdArte, all’anno Federiciano, per finire con le Gole a cui si è aggiunto il percorso storico FRIDERICUS II”, ha evidenziato il Sindaco Settimio Santilli. “Dimostrano che la strada è quella giusta in un contesto nazionale dove invece si è avuto un calo quest’anno del 20% del turismo, noi abbiamo registrato numeri record il cui responso è dato da ristoranti e strutture ricettive”.