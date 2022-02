CELANO. CAVASINNI: “INIZIATI I LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE LOCULI DEL CIMITERO”

Sono iniziati i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria nel cimitero comunale. A darne notizia è la consigliera Divina Cavasinni, con delega ai servizi cimiteriali che aggiunge: tali interventi sono necessari per ridurre il più possibile i disagi e le problematiche segnalate dai cittadini.

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria dei loculi B5, B6, B7, B8, D3 e del ripristino rivestimento del muro e del massetto/pavimento del loculario D4.

“Contestualmente – prosegue la Cavasinni – sono in corso anche i lavori di estumulazione e restano sempre attivi i lavori di pulizia e giardinaggio. Per garantire una maggiore accessibilità e sicurezza, infine, come Amministrazione abbiamo previsto a breve nuovi interventi di manutenzione per migliorare ulteriormente il decoro del complesso cimiteriale.”