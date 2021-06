CELANO. CENTAURO MUORE A 20 ANNI NELL’IMPATTO CONTRO UN AUTO

G.C. 20 anni di Celano è morto questo pomeriggio dopo essere stato coinvolto in un incidente con la moto. Il fatto è accaduto lungo la strada che collega Celano a Paterno, da una prima ricostruzione, compiuta dagli agenti della polizia locale di Celano, sembrerebbe che il ragazzo a bordo della sua moto stava percorrendo la strada in direzione Avezzano, mentre in senso opposto sopraggiungeva una vettura, guidata da un altro celanese. Per cause ancora da chiarire i due mezzi si sono scontrati, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ausilio anche di un eliambulanza.

Una notizia che ha scosso l’intera comunità celanese, un’altra, l’ennesima giovane vita spezzata in un incidente stradale.