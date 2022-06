CELANO. CLINICA L’IMMACOLATA, IL PD INCONTRA SINDACATI E LANCIA APPELLO A ISTITUZIONI E AZIENDA: “FERMATE PROCEDURA LICENZIAMENTI SI RIAPRA NUOVO CONFRONTO”

“Fermare la procedura di licenziamento collettivo, riapertura del confronto e rilancio della struttura sanitaria. È questo quanto chiediamo a Regione, Comune e azienda al fine di non perdere neanche un posto di lavoro e continuare a garantire eccellenti servizi assistenziali”. Arriva forte la presa di posizione del Partito Democratico all’annuncio di licenziamento di 11 unità lavorative alla clinica di Celano. “Nelle scorse ore” rende noto il segretario Ermanno Natalini “ci siamo fatti carico, insieme al capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci e al consigliere Pierpaolo Pietrucci, di incontrare le organizzazioni sindacali e, con loro, individuare un percorso unitario al fine di salvaguardare i posti di lavoro e al contempo chiarire ogni aspetto che riguarda questa grave vicenda che rischia di avere delle ricadute negative anche sul piano della erogazione dei servizi sanitari. All’incontro, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, è emersa forte la preoccupazione sulla attuale situazione e la necessità di richiedere la riattivazione di un confronto con il necessario interessamento dell’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, la quale senza indugio, deve procedere alla attivazione di un tavolo politico e sindacale, dove impegnare l’azienda a ritirare la procedura di licenziamento collettivo ed individuare un percorso ordinato di rilancio della clinica. In questa ottica anche l’amministrazione comunale deve fare la propria parte chiedendone subito la convocazione e partecipando attivamente per quanto di propria competenza. Su questa vertenza” hanno evidenziato Silvio Paolucci e Pierpaolo Pietrucci, “il potere della Regione è totale e la sua voce potente, per questo motivo non bisogna perdere ulteriore tempo: vanno attivati tutti gli strumenti che la legislazione nazionale e regionale consentono. Già dalle prossime ore, come gruppo regionale del Partito Democratico, attueremo delle puntuali iniziative di merito a partire dalla richiesta di convocazione di una commissione di vigilanza straordinaria e urgente dove far emergere ogni aspetto di questa vertenza. Sulla vicenda che sta interessando la clinica di Celano il Partito Democratico”, conclude la nota con Natalini “è mobilitato tanto a livello locale quanto a livello regionale. La politica deve attivarsi concretamente a difesa dei livelli occupazionali e a garanzia, per i cittadini, dei servizi sanitari. L’ulteriore appello lo rivolgo a tutte le forze politiche ad unirsi al già fronte compatto dei sindacati”.