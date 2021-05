CELANO. DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, ARRESTATO 39ENNE MAGREBINO IRREGOLARE A BORGO OTTOMILA

Ieri, pomeriggio odierno, in Celano, nella frazione di Borgo Ottomila, tra strada 36 e la strada Cintarella, i militari della Compagnia Carabinieri di Avezzano, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, traevano in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un soggetto di origine Magrebina di 39 anni, non in regola con il permesso di soggiorno, trovato in possesso di diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo hashish.

Contestualmente, nell’ambito dello stesso servizio, venivano deferiti in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso quattro soggetti di origine magrebina, tutti senza fissa dimora e non in regola con il permesso di soggiorno, rispettivamente di anni 21, 24, 30, e 43, trovati in possesso anch’essi di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo hashish. La sostanza stupefacente veniva repertata e sottoposta a sequestro. Ad operazioni ultimate, l’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.