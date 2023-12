CELANO. DOMANI, VENERDÌ 8 DICEMBRE, ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA IV NOVEMBRE. AL VIA IL PROGETTO DEDICATO A “IL PRIMO PRESEPE, SAN FRANCESCO E GIOVANNI VELITA”

Con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza IV Novembre inizia ufficialmente la tre giorni di eventi dedicati al “Il Primo Presepe, San Francesco e Giovanni Velita. Il primo appuntamento con il calendario degli eventi natalizi è per le ore 18 di venerdì 8 dicembre, con una serie di effetti carichi di suggestione e di significati. Una novità importante in quanto l’amministrazione comunale ha realizzato un programma di iniziative che attraverso l’arte, la storia e la cultura, collegano in contemporanea Celano alle Città di Assisi e di Greccio. Dopo l’accensione del caratteristico albero di Natale, che di fatto dà il via libera alle ricorrenze natalizie, si procederà alla proiezione artistica delle immagini dedicate alla Sacra Famiglia e al progetto del Primo Presepe sulla facciata del Palazzo Municipale e del palazzo adiacente al Municipio, sulla facciata e sulla parete laterale della Chiesa di San Francesco, sulla facciata e sulle mura laterali (altezza Chiesa di Sant’Angelo) del Castello Piccolomini. Sempre dall’8 dicembre la nostra Celano sarà “illuminata” anche da una gigantesca Stella Cometa proiettata sul Monte Tino. Il tutto rimarrà acceso fino al giorno 6 Gennaio 2024.