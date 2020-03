CELANO. EMERGENZA COVID-19, POSSIBILE CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CLINICA IMMACOLATA

La richiesta verrà inoltrata dalla proprietà della clinica, come si è appreso da fonti sindacali, per attuare la cassa integrazione come emergenza da covid 19 per il motivo che c’è stata una importante riduzione dell’attività lavorativa. Ci comunicano che la durata sarà fino al ritorno alla normalità.

I sindacati hanno richiesto un incontro per affrontare nei dettagli il criterio per il numero dei lavoratori che saranno interessati agli ammortizzatori sociali.

Importante quindi sarà vedere quali sviluppi porterà questo incontro e soprattutto come e per quanto tempo i dipendenti dovranno rimanere in cassa integrazione.