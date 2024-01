CELANO. “GIORNO DELLA MEMORIA”, IL 25 GENNAIO SPETTACOLO TEATRALE ALL’AUDITORIUM “FERMI”. COINVOLTE LE SCUOLE

In occasione del settantanovesimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, il Comune di Celano ha promosso un’iniziativa rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado e dell’ITE, che si svolgerà giovedì 25 gennaio all’Auditorium E. Fermi.

“Il “Giorno della Memoria”, dichiara l’Assessore all’Istruzione Lisa Carusi, “è una commemorazione fondamentale per ripercorrere la nostra storia e affermare la nostra identità; crediamo fortemente nel valore della memoria, quale radice per non dimenticare il passato e per costruire il futuro. La Shoah è una delle pagine più buie della nostra storia e della storia dell’Europa. La libertà e l’uguaglianza, insieme alla dignità di ciascuno di noi, sono valori imprescindibili da tutelare e diffondere, affinché non si ripeta più quanto accaduto”.

Dopo i saluti istituzionali, previsti per le ore 10,30, del Sindaco Settimio Santilli e dell’assessore Lisa Carusi, gli studenti potranno assistere allo spettacolo teatrale “La libertà sta all’anima” a cura dell’Associazione Culturale Junior. La rappresentazione teatrale verrà replicata la sera, alle ore 21,00, e sarà aperta a tutti in maniera gratuita.

“Le istituzioni hanno il dovere di combattere ogni forma di razzismo, di odio, di antisemitismo, di violenza alla dignità umana e per questo, come delegata all’Istruzione, ho fortemente voluto, insieme ai miei colleghi dell’amministrazione, questo spettacolo teatrale sulla Shoah rivolto soprattutto ai ragazzi delle scuole, per non dimenticare e per riflettere sulle leggi razziali e sulle atrocità vissute da milioni di persone” conclude l’assessore Carusi.