CELANO. GRANDISSIMO SUCCESSO DELL’ANNO FEDERICIANO. SANTILLI: ” ABBIAMO PROMOSSO UN PROGETTO STRUTTURALE SULLA CULTURA A LUNGO TERMINE E NON ESTEMPORANEO

Ci credevano in pochi, pochissimi; spesso siamo stati anche derisi di celebrare colui che ci ha distrutti 800 anni or sono.

Ma ci ha anche ricostruito.

Non abbiamo avuto bisogno del nome del cantante altisonante per riempire di gente Celano.

Non abbiamo organizzato la sagra, non abbiamo avuto bisogno degli spazi pubblicitari sui giornali o sui Tg.

Abbiamo promosso un progetto strutturale sulla cultura a lungo termine e non estemporaneo.

Ci abbiamo lavorato tantissimo, ma ne è valsa ampiamente la pena.

Volevamo stupire.

Abbiamo esaltato la nostra storia, le nostre radici, la conoscenza, il sapere, la qualità.

Abbiamo esaltato Celano, abbiamo suscitato curiosità, e ne siamo fieri ed orgogliosi.

Abbiamo impresso a Celano una dimensione nazionale ed internazionale.

Raramente si partecipa a convegni storici che dopo un quarto d’ora non vedano la maggior parte delle sedie abbandonate dagli uditori, perché abbiamo avuto relatori di uno spessore e competenza indiscusse ed assolute.

È il fascino del sapersi fare ascoltare.

Abbiamo ridisegnato e fatto conoscere insieme l’antica Celano sul Monte Tino fin su alla Turris Caelani.

“Bastioni e Bastimenti” è la storia dell’enogastronomia non solo celanese, ma marsicana. L’abbiamo rilanciata con i protagonisti storici e rinnovata nella generazione organizzativa.

Abbiamo rievocato la storia delle Stupor Mundi, del Conte Tommaso, delle loro truppe e del Patto della Concordia.

Abbiamo magnificato la maestosità del Castello Berardi-Piccolomini.

Si è respirato entusiasmo, magia e aria frizzante.

Si è suscitato clamore positivo.

Ne aveva bisogno la comunità.

Ora dobbiamo crederci, non solo come amministrazione comunale, ma come città.

Tutti devono sentirsi protagonisti, tutti devono poter proporre nuove idee da qui al 2027.

Dobbiamo sentircela addosso la nostra storia.

PERCHÉ CELANO PROFUMA DI STORIA IN OGNI VICOLO.