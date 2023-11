CELANO. IL 25 NOVEMBRE PASSEGGIATA ALLA RICERCA DELLE SCARPETTE ROSSE. INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

“Non solo parole ma occorrono anche fatti concreti. La violenza contro le donne è un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire”.

Con queste parole l’avvocato Silvia Morelli, presidente del Consiglio comunale di Celano, annuncia le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per il prossimo 25 novembre, data nella quale in tutto il mondo si celebra la Giornata internazione per l’eliminazione della violenza contro le donne.





“Quest’anno – dice ancora la Presidente Morelli – abbiamo voluto dare un significato diverso, aggiungere valore alla giornata. Abbiamo denominato l’iniziativa – passeggiata solidale alla ricerca delle scarpette rosse -. Un percorso di trekking urbano, che riprende le indicazioni del tragitto fornite da Celano, tutta un’altra storia, recentemente inaugurato”.

Anche dai numeri forniti dal Viminale emerge un quadro sconfortante sulla reale consistenza del fenomeno. Relativamente al periodo 1 gennaio – 12 novembre 2023, sono state uccise 103 donne, di cui 82 in ambito familiare/affettivo e 53 per mano del partner/ex partner.

La passeggiata solidale promossa dall’amministrazione comunale avrà inizio alle ore 10 dal piazzale antistante la chiesa di San Giovanni, mentre nella stesso giorno il Palazzo municipale si illuminerà di rosso.

“La seconda edizione del festival Iacovella – conclude Morelli – quest’anno sarà dedicato proprio alla violenza contro le donne. Stiamo coinvolgendo le scuole in numerosi progetti che riguardano questo triste fenomeno, sensibilizzando in particolar modo i giovani. A tal proposito si ricorda che è sempre attivo lo sportello d’ascolto del centro antiviolenza in via Stazione nel polo sociale comunale.