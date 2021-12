CELANO. L’ ASSESSORE DE SANTIS: UGO PAGLIAI, DOLCENERA E L’ORCHESTRACCIA NEL CARTELLONE INVERNALE

Musica, teatro e incontri sono gli ingredienti principali del ricco cartellone allestito per la “Stagione Artistica Auditorium Fermi 2021-2022” realizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Celano. Il cartellone delle attività culturali e d’intrattenimento, presentato nel corso di una conferenza stampa, si articola in 16 appuntamenti, tutti gratuiti, dal 19 dicembre 2021 al 13 marzo 2022, per un ventaglio di proposte che spaziano dalla musica, al grande teatro e all’intrattenimento d’autore. All’incontro con i giornalisti, svoltosi questa mattina, venerdì 17 dicembre, nella Sala Consiliare del Municipio, hanno partecipato il Sindaco di Celano Settimio Santilli e l’assessore comunale alla Cultura Antonella De Santis.

“Dopo i positivi riscontri registrati con la rassegna estiva Adarte, per il cartellone invernale abbiamo pensato di proporre una serie di appuntamenti che ancora una volta possano soddisfare le aspettative di tutti – ha detto Antonella De Santis Assessore alla Cultura-Con la programmazione invernale, si intende favorire la partecipazione augurandoci di poter tornare al più presto a riempire i luoghi di cultura senza restrizioni”.

Nell’ambito del programma degli eventi, ricordiamo le partecipazioni di Ugo Pagliai e Paola Gassman, attori di fama internazionale che hanno contribuito alla storia del teatro e noti al grande pubblico per sceneggiati televisivi di grande impatto e successo. Il concerto della cantautrice Dolcenera e l’esilarante performance dell’attore comico Martufello arricchiscono la sezione del cartellone dedicata all’intrattenimento. Per gli eventi musicali, tra gli altri, spiccano l’Orchestraccia e Simona Bencini&Lmg quartet.