CELANO. L’ASSESSORE LISA CARUSI ELETTA NELLA DIREZIONE NAZIONALE DELL’AICCRE, L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA

Risultato di prestigio per l’avvocato Lisa Carusi, assessore comunale all’Istruzione e ai Fondi Europei, ottenuto a seguito delle votazioni effettuate a conclusione della XVII assemblea congressuale dell’Aiccre, l’Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, svoltasi a Milano la scorsa settimana.

L’assessore Carusi, infatti, è entrata a far parte della Direzione Nazionale dell’Associazione composta da 80 componenti, in rappresentanza di tutte le regioni italiane.

“Sono onorata e soddisfatta di questa nomina – dice l’assessore Carusi – ringrazio il Presidente e i componenti dell’AICCRE Regione Abruzzo e tutti coloro che hanno espresso la loro fiducia e il loro consenso per rendere possibile questo importante risultato che, per il territorio, rappresenta una novità: sarò, infatti, l’unica marsicana a far parte della Direzione”.

L’assessore Carusi è stata indicata e sostenuta dalla Federazione abruzzese dell’AICCRE che, all’esito delle votazioni appena svoltesi, potrà contare sulla presenza di altri 4 componenti in seno alla Direzione nazionale.

“Il compito che mi è stato assegnato e il ruolo che andrò a ricoprire saranno da sprone per un impegno costante e costruttivo volto a portare le istanze della nostra comunità sui tavoli nazionali” – conclude l’assessore Carusi.