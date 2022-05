A CELANO LE QUALIFICAZIONI MONDIALI MASCHILI DI FLOORBALL

È stato presentato a Roma il torneo di Qualificazione ai Mondiali di Floorball Maschili che si svolgeranno al Palazzetto dello Sport di Celano dal 23 al 27 maggio 2022. Alla videoconferenza hanno partecipato il Sindaco Settimio Santilli, l’Assessore all’Istruzione Lisa Carusi, il delegato allo Sport Valeriano Fidanza, l’Assessore Regione Abruzzo Guido Quintino Liris, il Presidente della Federazione Italiana Unihockey-Floorball Giorgio Rambaldi, e la Delegata alla Regione Abruzzo Barbara Marianetti.

“È la prima volta che l’Italia ospita le qualificazioni mondiali di questa categoria – dice Valeriano Fidanza delegato comunale allo Sport. Il Floorball è una disciplina emergente che conta sempre più appassionati, non solo in Italia ma anche nella nostra regione. Lo sport deve essere inclusione e per questo siamo onorati di poter ospitare a Celano, nella struttura sportiva di Via la Torre, le gare di qualificazione ai mondiali maschili. L’evento sportivo sarà un’importante vetrina per promuovere l’immagine della nostra Città. Siamo pronti per partire e ospitare le delegazioni degli atleti e le loro famiglie provenienti dai Paesi partecipanti”.

Le gare di qualificazione che si disputeranno a Celano dice ancora il delegato Fidanza vedranno il coinvolgimento anche della scuole del territorio che hanno colto l’opportunità per dare agli alunni la possibilità di fare studi approfonditi sui Paesi partecipanti e assistere ad alcune delle partite in programma.

“Un evento sportivo così importante non può non prevedere il coinvolgimento delle scuole – dichiara l’Assessore all’Istruzione Lisa Carusi – le quali sono chiamate a partecipare con il progetto “Sport & Geo 2022” attraverso il quale i bambini delle scuole primarie di Celano, la D’Annunzio e l’Istituto Beato Tommaso, conosceranno le caratteristiche antropologiche e geografiche degli otto Paesi partecipanti alle qualificazioni mondiali e prepareranno dei disegni in tema che li renderanno protagonisti nella giornata di apertura del torneo. Inoltre tra la FIUF (Federazione Italiana Unihockey/Floorball) e il Liceo Benedetto Croce di Avezzano è stata stipulata una convenzione PCTO che offrirà agli studenti la possibilità di vivere, dall’interno, l’organizzazione di un grande evento sportivo. Ringrazio i dirigenti delle istituzione scolastiche coinvolte Prof. Massimo Pizzardi e il Prof. Attilio D’Onofrio, e il Presidente dell’Associazione Rwanda Evolution Onlus Walter Rubeo”.

Celano ha già ospitato in passato (con successo) le Qualificazioni ai Mondiali Maschili Under19 (Settembre 2016) e le Qualificazioni ai Mondiali Femminili Senior (Febbraio 2017. Sul parquet di via La Torre si affronteranno otto nazionali, tra le quali l’Italia, che nel proprio girone affronterà Repubblica ceca, Spagna e Slovenia. Nell’altro girone invece si contenderanno il passaggio al turno successivo Austria, Slovacchia, Costa d’Avorio e Germania. I Mondiali di Floorball si svolgeranno in Svizzera dal 5 al 13 Novembre 2022 e comprenderanno sedici Nazionali: undici dall’Europa, quattro dal gruppo Asia/Oceania e una dalle Americhe.