CELANO. MORTE DI DON CLAUDIO RANIERI, IL SINDACO SANTILLI PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO

Ho ritenuto per quanto ha rappresentato Don Claudio Ranieri per la nostra città e comunità di proclamare il lutto cittadino dal giorno 05 novembre 2023 e fino al termine delle esequie funebri di Don Claudio Ranieri che inizieranno alle ore 15 alla chiesa di San Giovanni, in segno di cordoglio per la sua scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della nostra comunità.

Per cui è stato disposto:

1) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino;

2) il divieto, nelle vie e nelle piazze adiacenti la zona in cui si svolge la cerimonia funebre, delle attività lavorative, ludiche e ricreative che possano costituire intralcio e disturbo alla cerimonia stessa e che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano;

3) l’esposizione delle bandiere a mezz’asta e listate a lutto sugli edifici pubblici delle PP.AA. presenti sul territorio comunale per l’intera durata del lutto cittadino.