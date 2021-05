CELANO. “ OCCHIO ALLA VISTA”, SCREENING DELLA VISTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA BEATO TOMMASO DA CELANO

Uno screening della vista per gli alunni della scuola Primaria Paritaria Beato Tommaso a Celano. Un’iniziativa, quella presa dall’istituto scolastico, che ha voluto mettere in evidenza come sia necessario ed indispensabile puntare, tra le altre cose, sull’ importanza della prevenzione in età scolare.

Un Open Day al quale hanno partecipato con entusiasmo tutti i bambini della scuola, iniziativa accolta con grande gioia anche dalle famiglie dei piccoli.

Uno screening reso possibile anche grazie alla collaborazione della dottoressa Barbara Scatena, specialista in oculistica e la dottoressa Michela Biocca Ortottista.

Il prossimo anno, nella scuola Paritaria, sarà attivo un programma di medicina preventiva con oculista ortopedico otorino, scuola che ringrazia le due dottoresse per la loro disponibilità e la collaborazione e la professionalità.

La scuola Primaria Paritaria Beato Tommaso a Celano è un’istituzione importante, una realtà attenta tanto alla didattica quando a tutte quelle forme ed azioni volte ad una crescita sana dei suoi studenti e lo fa attraverso una serie di iniziative importanti con l’ausilio di professionisti e specialisti dei campi in cui si opera.