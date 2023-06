CELANO. PARTITI I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI ATER: 1.350.000 EURO IL VALORE DELLE OPERE

Continuano gli interventi dell’amministrazione comunale di Celano per riqualificare gli alloggi popolari. Per la manutenzione e l’ammodernamento degli edifici sono stati investiti 1 milione e 350 mila euro. Con il chiaro obiettivo di andare incontro alle esigenze degli inquilini degli alloggi popolari, sono stati già programmate e realizzate diverse opere, soprattutto nelle zone periferiche della Città, mettendo in atto importanti interventi di rigenerazione urbana.

Gli interventi previsti rappresentano solo l’inizio di una serie di lavori di riqualificazione che interesseranno volta per volta l’intero patrimonio di edilizia popolare. Intanto, sono già partiti i cantieri di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’A.T.E.R. di L’Aquila che riguardano: lavori di miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche dei fabbricati siti via Risorgimento nn.10-12-16-18 per 445.476,59 euro; lavori di miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche dei fabbricati in via delle Libertà nn. 12-14-16-18 per 441.405,10 euro e i lavori di miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche dei fabbricati in Piazza Caduti 30 Aprile n. 29 per un importo di 453.547,90 euro.

“Ringrazio l’amico presidente dell’A.T.E.R. di L’Aquila avv. Isidoro Isidori – dichiara il Sindaco Santilli – per aver raccolto le istanze dell’amministrazione e aver impresso una decisa accelerata alla partenza dei cantieri”.

“Con lo stesso Presidente e la Regione Abruzzo è in corso una interlocuzione per verificare se sussistano le condizioni per un partenariato tra i nostri enti per riqualificare l’intera edilizia pubblica di Celano per dare una dignità alloggiativa decorosa e sicura a chi ne ha più bisogno” – conclude il Sindaco Santilli.