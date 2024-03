CELANO. PREMIATI GLI STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO “GIOVANNI VELITA”

Questa mattina, con un duplice appuntamento, si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso scolastico “Giovanni Velita”, indetto dall’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore alle politiche scolastiche Lisa Carusi, per promuovere la conoscenza della storia e dei personaggi di Celano. Il concorso era destinato agli alunni delle classi V della scuola primaria e a quelli delle classi II della scuola secondaria di primo grado di Celano. Il primo appuntamento ha riguardato gli alunni della scuola primaria “D’Annunzio”, a seguire il Sindaco Settimio Santilli e l’assessore Lisa Carusi, accompagnati dal Dirigente scolastico Fabio Massimo Pizzardi e dagli altri membri della commissione, prof.ssa Gigliola Ciaccia, in rappresentanza del mondo della scuola, Nazario Cotturone, giornalista, e Cesare Paris, esperto di comunicazione, si sono recati nella nuova scuola “Beato Tommaso” di Via la Torre. A tutte le classi, in riconoscimento della elevata qualità degli elaborati presentati, è stato consegnato un attestato di partecipazione. A quelle vincitrici, un attestato di merito e un buono da spendere per materiale di cartoleria. La Commissione ha evidenziato l’impegno, l’attenzione e lo studio profusi dagli studenti nella predisposizione degli elaborati, e la capacità dei ragazzi di rielaborare le competenze acquisite anche in maniera creativa; ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo degli insegnanti che hanno collaborato al progetto e guidato in maniera encomiabile i partecipanti nella realizzazione degli elaborati.