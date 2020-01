CELANO. RUBATO IL BAMBINELLO DAL PRESEPE

Celano. Un’amara sorpresa quella riservata, in questi ultimi giorni di festa, agli abitanti di Celano e non solo. Alcuni individui, di cui non si conosce l’identità, hanno rubato la statua di Gesù Bambino dal presepe in piazza. Un gesto incivile che lascia sgomento chiunque abbia rispetto e considerazione per le tradizioni e la sacralità della Natività. La rabbia e lo sconcerto non sono mancati, sui social si leggono commenti di cittadini celanesi che esternano i loro pensieri sull’accaduto, molti di loro chiedono più sicurezza e più controlli.

Michele Rossi