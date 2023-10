CELANO UNICO COMUNE DELLA PROVINCIA INSERITO NELL’ELENCO DEGLI ENTI CHE RICEVERANNO IL FINANZIAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE CONTRO LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. SINDACO SANTILLI: INVESTIAMO NELLE SCUOLE ANCHE NELLA INFORMAZIONE

Una pubblica amministrazione lungimirante, capace di programmare e di realizzare opere che proiettano la Città in una dimensione futurista e sempre più vivibile, deve essere anche attenta a cogliere quei segnali di difficoltà o disagio che provengono da ampi strati della società civile.

Una buona amministrazione si segnala anche per quanto riesce concretamente a realizzare per garantire la sicurezza e la serenità dei propri cittadini con iniziative di prevenzione e di contrasto a vari fenomeni tra i quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle adiacenze degli edifici scolastici.

In questo ambito non deve passare sotto traccia quanto è contemplato nella circolare del Ministero dell’Interno “Fondo sicurezza urbana” che mettendo sul tavolo un finanziamento complessivo di oltre 2 milioni di euro ha stilato una graduatoria dei Comuni che riceveranno una parte del finanziamento per finanziare i progetti “scuole sicure”.

Ebbene, come tiene ad annunciare il Sindaco Settimio Santilli: “Celano è l’unico Comune in provincia di L’Aquila a beneficiare del “Fondo nazionale per la sicurezza urbana” destinato alle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Abbiamo partecipato al bando “Scuole Sicure” 2023/2024 ricevendo un finanziamento di 11.624,20 euro. ”

Una buona notizia che arriva in concomitanza della riapertura delle scuole nel nuovo anno. Con il ritorno in classe di centinai di studenti, infatti, è partito il progetto “Scuole sicure” che prevede il potenziamento delle attività di controllo e di vigilanza dei plessi scolastici del territorio comunale.

“A seguito di un apposito protocollo d’intesa stipulato con la Prefettura de L’Aquila – aggiunge il Sindaco Santilli – utilizzeremo il fondo per svolgere lezioni nelle scuole che aiutino a far capire gli effetti che le droghe, soprattutto la cocaina, hanno nelle persone e nei nuclei familiari che ne subiscono le conseguenze. Inviteremo a partecipare non solo gli studenti, ma anche i genitori, avremo testimonianze dirette di chi è entrato nel tunnel della dipendenza e con molta, molta fatica ne è uscito. Si tratta di interventi di grande valore, che hanno l’obiettivo di proteggere e tutelare i nostri ragazzi dalla piaga della droga, in una fase cruciale del loro percorso di crescita, quella della formazione scolastica”.

“Come amministrazione stiamo producendo il massimo sforzo per garantire migliori condizioni di sicurezza e legalità ai nostri cittadini. La lotta allo spaccio e al consumo di droga non si fa solo con la repressione, ma anche con l’informazione, con l’educazione scolastica. È nelle scuole che dobbiamo investire e sterzare, è lì che va estirpato questo male” – conclude il Sindaco Santilli.