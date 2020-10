CELANO. VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA – 16 OTTOBRE ORE 21

Celano, parrocchia San Giovanni, 16 OTTOBRE ore 21. Veglia Missionaria Diocesana dal tema “Eccomi, manda me”, presieduta da mons. Pietro Santoro, che darà il mandato missionario a tutti gli operatori pastorali della diocesi. La veglia è organizzata dal Centro Missionario diocesano guidato da don Giuseppe Ermili e Massimiliano De Foglio.

Diversi gli appuntamenti che si stanno svolgendo in questo mese di OTTOBRE dedicato alle missioni (VEDI LOCANDINA IN ALLEGATO). Domenica 18 ottobre la Giornata missionaria mondiale si vivrà, come consuetudine, nelle parrocchie, pregando per le missioni e per quanti sono impegnati a portare il Vangelo nelle zone più povere del mondo e aderendo alla colletta che si tiene in tutte le comunità parrocchiali cattoliche del mondo.

L’ottobre missionario di quest’anno si pone sulla scia del Mese Missionario Straordinario che abbiamo celebrato nel 2019. Il tema “Battezzati Inviati”, che mirava a far riscoprire l’universalità della vocazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di quest’anno: “tessitori di fraternità”. Ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla “fraternità”.