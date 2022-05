CELANO. VIA LIBERA DALLA REGIONE PER LA TERZA FARMACIA. IL SINDACO SANTILLI: UN ALTRO SERVIZIO PER LA SALUTE PUBBLICA

Abbiamo appreso con molta soddisfazione che la Regione Abruzzo ha provveduto ad assegnare al Comune di Celano la sede per la terza farmacia. Siamo molto soddisfatti, perché è un ulteriore servizio sanitario che si offre alla cittadinanza considerato che questa dovrà sorgere nellarea periferica di Celano che va dalla Stazione a Borgo Strada 14.

E quanto dichiara il Sindaco Settimio Santilli, a commento della determinazione della Giunta Regionale abruzzese con la quale appunto si assegna al Comune di Celano la nuova sede farmaceutica.

Per il nostro Comune si tratta senzaltro di una buona notizia, visto che avevamo iniziato il lungo procedimento amministrativo con la Regione dal lontano 2012 aggiunge il Sindaco.

Il potenziamento della rete delle farmacie, veri e propri presidi sanitari, forniranno una vasta gamma di servizi e di risposte alle esigenze dei cittadini. Il benessere dei cittadini è prioritario e diventa importante incrementare lofferta in un settore cruciale come quello sanitario. Una maggiore concorrenza stimolerà gli operatori a fornire servizi sempre più adeguati, globali e allavanguardia.