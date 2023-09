 “CELEBRAZIONI SAN MICHELE” PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO

Il 29 settembre la Polizia di Stato celebra il suo Santo Patrono San Michele Arcangelo.

Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore.

Per la provincia di Teramo, i poliziotti ed i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno si ritroveranno per la Santa Messa alle ore 11.00, presso la Chiesa di San Domenico sita in Corso Porta Romana, alla presenza di Autorità Civili e Militari.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.