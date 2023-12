CENA DEI “GIRASTERZI”, ANCHE QUEST’ANNO SI RINNOVA LA TRADIZIONALE CONVIVIALE CON OLTRE 200 PRESENZE

Anche quest’anno si è rinnovata la tradizionale “cena dei girasterzi”. Oltre 200 persone hanno preso parte alla conviviale che ogni anno richiama gli operatori di questo settore. Quest’anno la cena si è svolta lo scorso 2 dicembre presso il ristorante “Bellavista”, dove serata allietata da bona musica, ricchi premi, e tantissima allegria dettata dall’amicizia e dalla voglia di incontrarsi per confrontarsi e raccontarsi le mille peripezie che ogni giorno affrontano sulle nostre strade.

Una serata ben riuscita anche grazie all’impegno degli organizzatori: Giancarlo De Gasperis, Attilio Verna, Filippo Capaldi, Bruno Collacciani, Virgilio Rosa e Lorenzo Collacciani.

Nel corso della conviviale inoltre ci sono state delle premiazioni e riconoscimenti per gli autisti che sono andati pensione, alla memoria per chi purtroppo non è più tra loro. Inoltre è stato dato un riconoscimento alla prima autista donna della zona, nonché ai tanti autisti accorsi da molte parti d’Italia a cui gli organizzatori sono stati particolarmente riconoscenti.

Autotrasportatori che quotidianamente percorrono le nostre strade a bordo dei loro mezzi pesanti, portando avanti un lavoro tanto importante quanto faticoso e pieno di responsabilità.

Gli organizzatori hanno tenuto anche a ringraziare gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Un momento di gioia e festa che ha però riservato anche uno spazio alla solidarietà, infatti è stato dato un contributo anche all’associazione della Madonna del Giubileo di Celano, confraternita che spesso si adopera per opere a favore di chi ha bisogno.