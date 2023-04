CEPPAGATTI, CAGNOLINO AVVELENATO CON UN BOCCONE | L’ORRORE CONTINUA

Un povero cagnolino, dopo ore di agonia, è morto a causa di una ingestione di un boccone avvelenato. A segnalare il fatto è stato un post pubblicato da un utente sulla pagina facebook di “ Ceppagatti News- Liberamente informati “ . Qui, di seguito, “ L’AVVERTIMENTO “ :<< Ci segnalano la presenza di bocconi avvelenati a Cepagatti centro.Si registra già un cagnolino morto dopo qualche giorno di agonia: per ora non sappiamo con precisione la zona esatta dove sono stati lasciati i bocconi avvelenati ma sappiamo la zona dove il cagnolino di solito usciva con il proprio padrone , stiamo parlando di via Varattiera la zona posteriore del parco pubblico .Quindi raccomandiamo massima prudenza se passeggiate con il vostro pelosetto nel quartiere in questione>>.

Un orrore che continua, purtroppo, contro questi poveri animali che sono i veri “ AMICI “ dell’uomo.