CERCHIO. GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO, LA PRO LOCO DI CERCHIO ORGANIZZA UNA VIDEOCONFERENZA CON ARTISTI E NON SOLO

Domani, Sabato 27 Marzo 2021, in onore della Giornata Mondiale del Teatro, la Pro Loco di Cerchio organizza una Videoconferenza in collaborazione con alcune persone che hanno apportato tanto, sotto il punto di vista teatrale ed artistico, al nostro paese (e non..)

Avremo modo di scambiare due chiacchiere con Greta, Ilenia, Dimitri, Iacopo e Gabriele Ciaccia (teatro dei colori), parleremo di Teatro, del passato, presente e futuro.

Sarà un Dibattito online, in modalità diretta Facebook, dove noi vestiremo i panni da moderatore e tantissimi saranno gli spunti interessanti di cui parlare.

Noi invitiamo tutti a partecipare, dalle 16:30 sulla nostra pagina Facebook (link in Bio) e soprattutto ad interagire con noi durante la Diretta.