CERCHIO. GLI RUBANO IN CASA E LANCIA L’APPELLO AI LADRI PER FERSI RESTITUIRE GLI OGGETTI IN ORO RICORDI DELLA SUA FAMIGLIA

Ladri in azione ancora nel territorio comunale di Cerchio. Questa volta alcuni sconosciuti sono entrati in azione rubando all’interno dell’abitazione di Sabino Amiconi, l’uomo, comprensibilmente arrabbiato ha lanciato un appello sulla sua pagina FB ai ladri, chiedendo la restituzione, non dei soldi, ma degli oggetti in oro che aldilà del valore economico hanno un forte valore affettivo.

“L’altra sera tra le 20 e le 22 ho subito un furto non indifferente! La rabbia lo sgomento e la costernazione dominano i miei pensieri, ciò nonostante è prepotente la sensazione di aver perso ciò che rimaneva di più caro! Non il denaro!!!! ma tutto ciò che rappresentava il passato il vissuto di marito e padre regali e oggetti legati a momenti di felicità famigliare che mi accompagnavano a sopportare e continuare un’esistenza tutto sommato accettabile. Gli affetti valgono più del denaro ed è per questo che spero il mio dolore possa giungere a coloro che se hanno un anima!

Dico:

tenetevi i soldi che sono abbastanza!!! e in un modo o nell’altro restituite almeno gli oggetti d’oro che sono e appartengono alla mia famiglia . Sarete per questo perdonati davanti a Dio ed ai vostri figli e famiglie se ne avete.

SABINO AMICONI”.