CERCHIO. GRANDE FESTA PER IL COMPLEANNI DI DUE BAMBINI UCRAINI OSPITI DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA CITTADINA

Festa a sorpresa per due bambini Ucraini ospiti del centro di accoglienza di Cerchio, che oggi hanno potuto festeggiare il loro compleanno circondati dall’affetto della comunità che li ospita e da quella di molte persone arrivate in paese per questo evento.

Una giornata di festa e molto commovente, alla quale hanno partecipato anche altri bambini Ucraini arrivati da altri centri marsicani e le scolaresche, ad allietare i piccoli anche tanta animazione con la partecipazione di 10 clown, per tutti dolci bibite e zucchero filato.

“ Abbiamo voluto organizzare questa festa per far passare una giornata migliore a questi bambini”, ha raccontato il Sindaco Gianfranco Tedeschi, “ bambini che in questi ultimi giorni hanno vissuto in prima persona a loro malgrado una delle più brutte pagine della storia recente d’Europa, la guerra che sta sconvolgendo la vita nella loro nazione. I piccoli si sono subito integrati”, ha evidenziato ancora tedeschi, “e capito il messaggio che sta arrivando dalla nostra comunità di Cerchio, dalla marsica, dall’Abruzzo e da tutta Italia e cioè che tutti gli vogliamo un molto bene”.