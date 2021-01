CERCHIO. ISTALLATI SANIFICATORI NELLE SCUOLE PRIMARIA E MATERNA

Istallati i sanificatori nelle scuole di Cerchio, si tratta dei sanificatori Beyond guardian air che utilizzano diverse tecnologie per far fronte al problema della sanificazione aria e superfici: sistema di filtrazione con filtro hepa fotocatalitico a ultrafiltrazione 0.1 micron, ionizzazione , trasformazione dell’ossigeno in perossido di idrogeno suoerossidante naturale tramite tecnologia esclusiva Nasa Scrive pure.

Sostituisce l’ossigeno presente in un ambiente in 24 h. Abbattendo al 99.99% aria e superfici in maniera continua .