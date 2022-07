CERCHIO. NASCE UN ANGOLO DEDICATO ALLE DONNE

Un monumento dedicato alle donne per dire ancora una volta no alla violenza, per dire si alla tutela dei loro diritti. L’iniziativa è stata presa dall’Amministrazione comunale di Cerchio.

“ Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. La violenza distrugge ciò che vuole difendere: la dignità, la libertà, e la vita delle persone”, ha spiegato il Sindaco Gianfranco Tedescshi.

“ Questo è un angolo del nostro paese dedicato alle donne ai loro diritti perché è responsabilità di tutto il genere umano.

Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo di tutti.

Ringrazio per questa idea e realizzazione le Consigliere Comunali Luana Cipriani e Cinzia Ciofani” .