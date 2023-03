CERCHIO. PRIMA GIORNATA DELLA GENTILEZZA

Oggi,31/03/2022,a Cerchio si è tenuta presso il parco della scuola materna la prima giornata della gentilezza ,la quale ha rappresentato un momento importante per l’accoglienza istituzionale nella comunità cerchiese ai bambini nati nel 2022.

I genitori dei nuovi nati hanno posizionato un albero di mandorlo come simbolo di nuova vita,a cui è seguita la benedizione da parte del parroco Don Gaetano, sempre presente ad ogni iniziativa della nostra comunità.

Inoltre l’evento ha visto la partecipazione di una delegazione scolastica della scuola materna ,che hanno allietato la giornata con canti e filastrocche preceduti dall’intervento della preside Prof.ssa Maria Gigli, la quale ha espresso soddisfazione sull’iniziativa.

Il sindaco Gianfranco Tedeschi che ha fortemente voluto intraprendere questo percorso che avrà cadenza annuale ,nel suo discorso ha ribadito che in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo “dare il BENVENUTO al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della Comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire nonché deve rappresentare un’occasione di festa per tutti i cittadini.