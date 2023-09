CERCHIO. PUBBLICATO L’APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA COMUNALE

Pubblicato in data 28/09/2023 l’appalto integrato per la realizzazione di una NUOVA PALESTRA COMUNALE mediante demolizione e ricostruzione della struttura attuale – Località Giardino

IMPORTO 600.000,00 Euro circa

Una scelta questa programmata con puntualità da questa Amministrazione – che delinea e certifica la volontà della stessa di valorizzare e mettere in sicurezza tutte le infrastrutture sociali e sportive.

Dopo aver completato la Cittadella dello Sport (Padel / Tendo-struttura con tennis e calcetto / Area fitness), il rinnovato Stadio Comunale di Calcio Giuseppe Tofani, adesso parte concretamente la Realizzazione di una razionale NUOVA PALESTRA COMUNALE.

Un luogo adiacente al Nuovo complesso Scolastico – Scuole Elementari – che punta a ridare impulso A TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE praticabili nella nuova struttura, un impulso con prospettive di crescita anche delle attività sportive scolastiche.

Pochi sono i piccoli Comuni come il nostro, che possono vantare infrastrutture Sportive e sociali, idonee – all’avanguardia- e sicure per i nostri ragazzi e non.

Con la realizzazione della Nuova Palestra Comunale (di cui oggi annunciamo l’inizio formale delle procedura d’appalto) il territorio (CERCHIO e dintorni…) avrà un’offerta sportiva unica, innovativa e diversificata.