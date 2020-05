CERCHIO. RIAPRE IL BARATELLA CON SERVIZIO D’ASPORTO

Con l’inizio della fase 2 tornano in funzione alcuni esercizi commerciali, tra questi il BarAtella di Cerchio di Stefano Di Domenico.

Da giovedì infatti, si potranno andare a prendere caffè, cornetti ed altro solo ovviamente con un servizio d’asporto.

Sarà possibile anche prenotare torte ed altro rivolgendosi ai numeri: 3802676871 / 3929207826.

“Siamo pronti a ripartire secondo quando prevedono le nuove norme in materia di sicurezza previste per la fase 2 dell’emergenza del COVID-19”, ha spiegato Stefano Di Domenico. “ sarà come iniziare da capo ma noi siamo pronti per offrire al meglio il servizio ai nostri clienti”.