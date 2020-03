CERCHIO. TAMPONE NEGATIVO PER L’INTERA FAMIGLIA DEL DOTTOR D’AMORE, IL SINDACO TEDESCHI: UNA NOTIZIA CHE RIEMPIE DI GIOIA, ORA FACCIAMO IL TIFO PER RENZO

Negativo anche il tampone della figlia del medico di Cerchio che ha contratto il COVID-19. Un’ennesima buona notizia per la famiglia dopo che sono risultati negativi anche i tamponi effettuati sulla moglie e il figlio.

“Siamo contenti di aver appreso che i tamponi eseguiti sui famigliari del dottor Renzo D’Amore abbiano dato esito negativo”, ha commentato il Sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi. “ Siamo ora in attesa ora di poter riavere con noi anche il dottor D’Amore, l’intera comunità di Cerchio fa il tifo per lui. E non vede l’ora di poterlo riabbracciare”.