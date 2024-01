CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE  AL LICEO STATALE BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO

Questa mattina presso l’Aula Magna del Liceo statale Benedetto Croce si è tenuta una cerimonia per valorizzare il percorso degli studenti e degli ex studenti del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Economico Sociale e del Liceo Linguistico.

Presente all’evento il Dirigente Scolastico prof. Attilio D’Onofrio che ha aperto la cerimonia e ha consegnato personalmente le pergamene di merito.

Graditissimo ospite Mister Andrew Laird, responsabile del Cambridge Assessment English (ente certificatore della conoscenza della lingua inglese).

Sono stati consegnati ben 70 diplomi di certificazione Cambridge livello B1 e B2, con diverse segnalazioni per il livello C1.

Sono stati consegnati successivamente i diplomi di certificazione DELE per la lingua spagnola, i diplomi di certificazione DELF/DALF per la lingua francese e i diplomi di certificazione Goethe per la lingua tedesca, per i livelli B1, B2, C1.

Hanno ricevuto un attestato di merito le studentesse del Liceo Linguistico (classi 5L EsaBac, 5I) che parteciperanno alle semifinali del Campionato Nazionale delle Lingue, gestito dall’Università di Urbino e le studentesse che hanno partecipato al concorso per giovani traduttori “Juvenes translatores”, organizzato dall’Unione Europea.

Presenti alla cerimonia anche gli alunni che hanno conseguito l’anno scorso la certificazione linguistica nelle lingue studiate, il diploma italo- francese “EsaBac”, il diploma americano con la Mater Academy.

Una pergamena di merito è stata consegnata agli studenti che si sono diplomati l’anno scorso col massimo dei voti.

Nel corso della manifestazione, è intervenuta la dott.ssa Cristina Nucci che ha consegnato al Dirigente Scolastico prof. Attilio D’Onofrio, una targa segno della consolidata collaborazione del noto Liceo con l’associazione AMFI INTERNATIONAL nell’ambito dei numerosi progetti di mobilità e di job shadowing.

L’evento si è concluso con il tradizionale saluto degli studenti delle classi quinte con i docenti . Un momento commovente e gioioso al tempo stesso per augurare un buon proseguimento dell’anno scolastico, in vista soprattutto degli esami di stato.

Un ringraziamento a tutti i docenti di lingua straniera che hanno guidato con successo gli studenti nei percorsi di certificazione e nei concorsi nazionali ed europei: prof.sse Gigli (referente del Cambridge), Giffi, Turcossi, Cipolla, Salucci (referente del DELE), Castellani, Maddalena, Cicconi.

Grazie al Dirigente prof. Attilio D’Onofrio, instancabile promotore di una scuola tesa a valorizzare le potenzialità e i talenti di tutti gli studenti, al suo Staff (prof.sse Ciccarelli, Gallese, Maddalena) per il costante supporto organizzativo e logistico, a tutti i docenti che con passione e competenza si occupano della crescita formativa, e non solo, dei ragazzi.

Un sentito ringraziamento agli ospiti per la disponibilità e la collaborazione.

Grazie a tutti gli studenti per i successi raggiunti con tenacia e tanto impegno. Un augurio speciale ai ragazzi delle classi quinte che si preparano per gli esami di stato.

Agli ex-alunni presenti oggi l’augurio di inseguire tutti i sogni nel cassetto, senza mai demordere, e di realizzarli con determinazione e coraggio.