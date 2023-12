CERIMONIA DI SANTA BARBARA, IL SINDACO DI PANGRAZIO CONSEGNA ATTESTATO DI MERITO AI VIGILI DEL FUOCO

Durante la bellissima cerimonia di questa mattina nella Chiesa dello Spirito Santo, in onore di Santa Barbara, il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio ha consegnato, a nome della Città, un attestato di merito all’ing. Enzo Albanese, responsabile del distaccamento dei Vigili del Fuoco nel territorio marsicano.



“È sempre bello ed emozionante partecipare a questa cerimonia che mette in risalto i valori più importanti alla base del Corpo dei Vigili del Fuoco”, ha dichiarato il primo cittadino, “Ci vuole cuore, passione, coraggio, sensibilità per svolgere un ruolo a servizio dei cittadini e della comunità. Caratteristiche insite nell’anima di chi veste la divisa dei Vigili del Fuoco, rendendo visibile a tutti il grande senso civico e di appartenenza che li contraddistingue. Questo attestato di merito va all’Ing. Albanese, rappresentante del Corpo, in segno di riconoscenza per la loro continua presenza, costante ed efficiente, soprattutto nei momenti difficili e nelle emergenze – Conclude Di Pangrazio – Che Santa Barbara possa sempre proteggere il lavoro e il servizio che prestate nella nostra comunità”.