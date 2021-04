CHIETI. A 145 KM/H SULL’ ASSE ATTREZZATO, MOTOCICLISTA SANZIONATO

Sono stati intensificati i servizi della Polizia Stradale di Chieti sul Raccordo Autostradale Chieti – Pescara, e sulle principali arterie di collegamento della Provincia, al fine di reprime le condotte più pericolose alla sicurezza stradale.

In particolar modo sono stati intensificati i servizi autovelox, specie nell’asse attrezzato, e i servizi tele laser (che permettono una contestazione immediata dell’infrazione) quest’ultimi sulle principali arterie stradali di lunga percorrenza.

Da inizio anno sono state contestate ben oltre 300 sanzioni, delle quali 110 solo sul Raccordo Autostradale Chieti Pescara.

L’infrazione più grave risale alla giornata del 1 aprile quando un motociclista è stato immortalato ad una velocità folle di ben 145 km/h all’altezza del km 4 dell’Asse Attrezzato Chieti- Pescara dove è previsto un limite di 90 km/h.

Per il motociclista una sanzione di oltre 500 euro, la decurtazione di 6 punti dalla patente e la sospensione dalle patente di guida da 1 a 3 mesi.

I controlli, saranno intensificati nei prossimi giorni e in particolar modo nel week end di Pasqua così come disposto dal Questore della Provincia di Chieti e dal Compartimento Polstrada dell’Aquila, soprattutto al fine di verificare la legittimità degli spostamenti sulle principali arterie di collegamento e sull’Autostrada A14