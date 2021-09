CHIETI. ARRESTATO 49ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Chieti, personale della IV sezione narcotici della Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo di Chieti nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Gli investigatori, dopo aver notato l’uomo, conosciuto in quanto annoverante precedenti segnalazioni di polizia, in attesa presso una fermata dei pullman ubicata in zona alta di Chieti, decidevano di seguirlo per verificare dove fosse diretto e, una volta constatato che lo stesso, sceso dal mezzo pubblico, accedeva all’interno di un condominio ubicato in zona universitaria a Pescara, lo sottoponevano a controllo.

In particolare, una volta entrati all’interno di un appartamento del quale lo stesso risultava locatore, gli operatori avvertivano distintamente un forte odore di narcotico motivo per il quale effettuavano immediata perquisizione rinvenendo, all’interno di due borsoni in tela, 12 buste termosaldate di marijuana per un peso complessivo di circa 13 Kg e 24 involucri in sottovuoto di hashish del peso complessivo di 12 Kg, nonché, nel mobilio della camera da letto, due bilancini di precisione e la somma in contante di 1900 euro, il tutto debitamente sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 dpr 309/90 e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Pescara, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.