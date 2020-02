CHIETI. CARABINIERI ARRESTANO 63ENNE MENTRE SCARICA RIFIUTI PERICOLOSI SULLE SPONDE DEL TORRENTE VENNA

Miglianico. Da diversi giorni, i Carabinieri di Miglianico tenevano sotto controllo un’area lungo le sponde del torrente Venna, dove ignoti scaricavano indisturbatamente ogni tipo di rifiuto. L’area oggetto dei controlli, risultava anche abusivamente recintata e all’interno sono stati ritrovati rifiuti pericolosi, quali lavatrici in disuso, parti di motori meccanici e inerte da demolizione. Durante uno degli appostamenti, i militari hanno arrestato un 63enne di origine pugliese, ma residente a Francavilla al mare (CH), che era in procinto di scaricare altri rifiuti trasportati sul posto con il suo furgone. L’uomo è stato denunciato alle autorità competenti per attività abusiva di trasporto raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché per invasione di terreni privati e danneggiamento aggravato.

fonte: Rete8