CHIETI. DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, ARRESTATO UN 35ENNE

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

La Polizia di Stato di Chieti, nel pomeriggio di ieri, in un Comune di questa provincia, nel corso di un servizio antidroga, ha tratto in arresto un uomo di 35 anni, cittadino italiano, in quanto da un controllo su strada e successiva perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 720 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché di strumenti per la pesatura e la somma di denaro di 1000 euro. In particolare, l’uomo, già segnalato in passato per fatti riguardanti gli stupefacenti, veniva notato dagli agenti della Squadra Mobile mentre si trovava nei pressi della propria abitazione di residenza ed era intento ad allontanarsi dal posto a bordo di autovettura. Visto l’atteggiamento sospetto mostrato dal soggetto, gli agenti della Squadra Mobile decidevano di sottoporlo a controllo e perquisizione sul posto rinvenendo sin da subito un involucro di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 20 gr. circa. Successivamente, la perquisizione veniva estesa anche alla propria abitazione di residenza sita nei pressi ove gli agenti rinvenivano n. 7 “panetti” confezionati sottovuoto del peso ciascuno di circa 100 gr. per un totale di 700 gr. circa, oltreché alla somma di 1000 euro e di strumenti per la pesatura dello stupefacente.

Per tale motivo, l’uomo veniva arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dopo le formalità di rito veniva condotto presso la propria abitazione come disposto dall’A.G. competente, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.