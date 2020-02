CHIETI. SEQUESTRATI DAI NAS OLTRE TRE QUINTALI DI CARNE SCADUTA

Chieti. I Carabinieri del Nas di Pescara hanno effettuato un sequestro di oltre 3 quintali di carne scaduta, presso un’impresa di macellazione in provincia di Chieti. Come si apprende dal quotidiano “Il Centro”, i locali adibiti alla lavorazione della carne non sono risultati in regola con le norme igienico sanitarie. Inoltre, gran parte della carne sottoposta a sequestro aveva superato di tre mesi il termine minimo previsto di conservazione, e un quantitativo di 45 kg non riportava alcuna indicazione sulla tracciabilità. I militari hanno sanzionato l’impresa per 5mila euro.

fonte: Il Centro