CINEMA E AMBIENTE AVEZZANO: OSPITE SPECIALE DOMANI OSVALDO BEVILACQUA LO STORICO CONDUTTORE DI LNEA VERDE

Ospite speciale della VII edizione di Cinema e Ambiente Avezzano sarà Osvaldo Bevilacqua autore e conduttore della storica trasmissione settimanale di Rai Due “Sereno Variabile” (oltre 4.000 puntate e più di 1.800 ore di trasmissione, e per questo entrata nel Guinness World Record).

Domani, dalle ore 17, sarà in visita al Festival e parteciperà al talk in programma, alle ore 19, in Piazza Risorgimento ad Avezzano “Gocce di resilienza: l’acqua come custode degli equilibri ambientali” con Serena Frau di Salviamo l’Orso e Angela Tavone di Rewilding Apennines).

Cinema e Ambiente Avezzano è l’evento che coniuga, ogni anno, riflessioni e approfondimenti su temi caldi del dibattito contemporaneo, sentiti soprattutto dalle giovani generazioni. Quest’anno il tema è “La Sete”, sette giorni per riflettere sulla scarsità delle risorse idriche, il loro spreco e, soprattutto, la loro importanza vitale per il nostro pianeta.

Il festival si concluderà domenica 18 giugno, ad Avezzano dal 12 al 16 e poi, nel weekend del 17 e 18, nel suggestivo borgo di Tagliacozzo. Un appuntamento che indaga i linguaggi più innovativi attraverso cui veicolare nuovi contenuti e che punta a promuovere sul territorio abruzzese uno sviluppo sostenibile della filiera produttiva del cinema e dell’audiovisivo. Organizzato da CinemAbruzzo Aps e sponsorizzato da The Factory srl, “Cinema e Ambiente Avezzano” è curato dal direttore artistico, il regista Paolo Santamaria. Sette giorni di festival dedicati al concorso cinematografico internazionale, ai talk sui temi ambientali e agli Eventi Speciali.