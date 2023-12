CIRCOLI APERTI: SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE L’INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO ABRUZZESE

Sabato 16 e domenica 17 dicembre i circoli del Partito Democratico abruzzese saranno aperti in tutto il territorio regionale per promuovere il tesseramento e la partecipazione alle attività del partito. Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo, sottolinea: “L’iniziativa ‘Circoli aperti’, collegata alla campagna per il tesseramento, è per noi fondamentale, specialmente in un momento politico importantissimo per la nostra regione, in cui siamo chiamati a un impegno decisivo in vista delle prossime elezioni. Iscriversi al Pd significa essere parte di una comunità politica forte e solidale e allo stesso tempo contribuire in prima persona a cambiare l’Abruzzo, sostenendo il percorso e la candidatura di Luciano D’Amico. La destra abruzzese è strutturalmente incapace di rispondere agli interessi e ai bisogni del nostro territorio; per voltare pagina e guardare al futuro abbiamo davvero bisogno del contributo di idee e di passione di tutte e tutti”.