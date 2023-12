CIRCOLO FDI CELANO. CONGRATULAZIONI A DINO IACUTONE PER LA RIELEZIONE ALLA PROVINCIA. PD LOCALE SEMPRE PIÙ ALLO SBANDO

– Il lavoro svolto in questi due anni dal consigliere Dino Iacutone ha dato i suoi frutti, tanto da essere rieletto nuovamente al consiglio provinciale, nonostante non potesse contare sui voti ponderati più pesanti numericamente di Avezzano e L’Aquila o di altri medi comuni schierati completamente maggioranza e minoranza con un singolo candidato.

I voti presi capillarmente in tutti i piccoli comuni marsicani dimostrano invece la bontà del suo lavoro su tutto il territorio marsicano che sicuramente continuerà in questo altro mandato elettorale.

Altro dato emblematico è il voto in blocco dell’amministrazione Santilli unita e coesa come sempre negli interessi di Celano, sintomo di grande maturità e visione politica.

Non si può d’altro canto omettere l’ennesima figuraccia del Pd locale targato Natalini/Ranaletta che non riesce invece ad eleggere Calvino Cotturone nella lista del PD nemmeno al cospetto della squadra allestita da di Di Pangrazio che invece ne elegge tre.

Natalini nonostante faccia parte del coordinamento nazionale del PD non riesce ad eleggere neanche un consigliere in Marsica. Ogni commento è superfluo nel merito.

Sicuramente anche questa volta affibbieranno le colpe del loro ennesimo fallimento al Sindaco di Celano Santilli o magari si prodigheranno in sterili polemiche o raccolte firme per deviare l’opinione pubblica, quando invece sarebbe più opportuna un’attenta riflessione sul loro modo di far politica concentrato solo ed esclusivamente sulla denigrazione delle persone, sul populismo e sull’uso della magistratura ai fini politici e personali.