CIVITELLA DEL TRONTO – ALTRI DIECI MIGRANTI POSITIVI

DURO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SULLA SCELTA DEL GOVERNO SUI MIGRANTI

Non si placa l’emergenza in Abruzzo, sui migranti mandati dal governo, tra cui molti positivi al Covid-19. Questa volta, con una nota del presidente Marsilio, che informa che dieci dei migranti, arrivati in una struttura a Civitella del Tronto, sono positivi. Dopo Pettorano sul Gizio, Moscufo, Gissi e LAquila, anche a Civitelle del Tronto, dieci migranti su cinquanta sono positivi, il 20 % degli arrivi.Ora anche a Civitella del Tronto si pone il problema come gestirli, e con questa nuova emergenza, come ribadisce Marsilio, si mette a repentaglio un’intera regione. Dito puntato contro il governo, che dopo gli sforzi della regione, per azzerare i contagi adesso si ritrova con una nuova emergenza.