CIVITELLA ROVETO. AMBULANZA IDONEA AI SOCCORSI PEDIATRICI DONATA DALLA CROCE VERDE ALLA COMUNITÀ ROVETANA

CIVITELLA ROVETO (AQ) – Domenica 30 agosto ha avuto luogo la presentazione della nuova ambulanza della pubblica assistenza Croce Verde Civitella Roveto, donata dall’associazione di volontariato a beneficio dell’intera comunità rovetana. Il mezzo di soccorso è stato inaugurato alla presenza dei rappresentanti dei comuni di Civitella Roveto – Capistrello – Morino – San Vincenzo Valle Roveto – Balsorano, delle associazioni che fanno parte della rete del volontariato di zona e della popolazione che è da sempre vicina all’Ente.

Il taglio del nastro

L’intervento degli amministratori

La Fiat Panda







La nuova ambulanza “N12”

La peculiarità dell’auto “n.12” (così denominata con riferimento al numero progressivo dei mezzi che negli anni sono stati al servizio dall’Associazione), risiede nell’allestimento previsto anche per soccorsi pediatrici. Il pensiero del Presidente della Croce Verde di Civitella Roveto Federico Morelli: “Dopo mesi dall’inizio di questa emergenza sanitaria non ancora conclusa, che ha messo a dura prova anche le organizzazioni del volontario sanitario, questo traguardo rappresenta un impulso alla ripartenza, con misure di sicurezza e modalità operative nuove, ma con la dedizione e la passione oramai consolidate.”

In occasione della cerimonia è stata anche formalizzata l’assegnazione congiunta alle pubbliche assistenze Croce Verde Civitella Roveto e GVM Protezione Civile di Magliano de’ Marsi di uno dei 53 mezzi (automobili Fiat Panda) donati dal CAI ad Anpas. L’autovettura, concessa in uso dal comitato regionale Anpas Abruzzo alle due associazioni per un anno, sarà utilizzata per lo svolgimento dei servizi di assistenza a domicilio e accompagnamento degli anziani e delle persone con disabilità, residenti nelle zone montane della Valle Roveto e dei Piani Palentini.